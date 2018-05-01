В Сочи главный билетный центр ФИФА начал продажу билетов на матчи ЧМ

1 мая в Сочи главный билетный центр ФИФА начал продажу билетов на матчи чемпионата мира — 2018 по футболу

Как писали Юга.ру, центр открылся 18 апреля. Изначально там можно было только распечатать билеты, приобретенные на сайте ФИФА. Старт продаж анонсировали на 1 мая.

К 14:00 открытия центра ждали более 100 человек. Заранее был составлен список, в который вошли более 300 болельщиков, желающих купить билеты.

«Мы простояли три часа на жаре, но, как оказалось, зря. В центре сегодня предлагают билеты только на игры мундиаля в Волгограде и Саранске. А на сочинские матчи, похоже, все уже распродано», — рассказали Юга.ру одни из болельщиков.

Билетный центр расположен в Олимпийском парке, рядом с железнодорожной станцией «Имеретинский курорт». В прошлом году на этом месте находился городской билетный центр Кубка конфедераций.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове-на-Дону и Сочи.