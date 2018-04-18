В Сочи открыли главный билетный центр

В Сочи 18 апреля открылся главный билетный центр ФИФА

Он расположен в Олимпийском парке, рядом с железнодорожной станцией «Имеретинский курорт». В прошлом году на этом месте находится городской билетный центр Кубка конфедераций. Первые несколько посетителей пришли за полчаса до открытия, к 13:30. Они хотели купить билеты, но в центре билеты пока не продают. Здесь можно распечатать билеты, приобретённые на сайте ФИФА.

Изначально в билетных центрах ФИФА можно будет только получить билеты, приобретенные онлайн на сайте. С 1 мая билеты (при условии их наличия) будут также доступны для приобретения в кассах главных билетных центров, сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола.

Ожидается, что 1 мая у центра будет длинная очередь. Как рассказали порталу Юга.ру первые посетители главного билетного центра, они хотят успеть купить билеты на матч Испания — Португалия за 1 тыс. 280 рублей.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове-на-Дону и Сочи.