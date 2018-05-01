Для отелей и санаториев Крыма предлагают снизить налоги

В Крыму предложили уменьшить налоги для объектов санаторно-курортного и туристического комплекса для снижения стоимости отдыха в республике

Предложение, обсуждаемое ранее, высказал глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в эфире радиостанции «Спутник в Крыму». По его словам, завышенные цены на проживание, проезд и перелеты в Крым являются «тормозом в развитии внутреннего туризма».

«Если мы хотим конкурировать с такими международными туристическими брендами, как Египет, Турция и Болгария, необходимо изменить ценовую политику объектов размещения. 20% себестоимости путевки составляют налоги. Один из вариантов, который проговаривался всеми заксобраниями страны, — снизить налоговые нагрузки на наши объекты размещения, а взамен они должны уменьшить стоимость на туристическую путевку», — цитирует Черняка «РИА Крым».

Он отметил, что эта инициатива обсуждалась в апреле на конференции Южно-Российской парламентской ассоциации в Ялте и будет предложена к рассмотрению на федеральном уровне.