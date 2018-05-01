В Дагестане проходит чемпионат Европы по борьбе

Во Дворце спорта и молодежи им. Али Алиева в Каспийске 30 апреля стартовал чемпионат Европы по спортивной борьбе

Организатором чемпионата является международная федерация Объединенный мир борьбы (UWW). Турнир продлится до 6 мая, в нем примут участие 35 команд-участниц и более 450 атлетов. Будет разыграно 30 комплектов наград — по 10 в греко-римской, вольной и женской борьбе.

Российские борцы представлены в каждом виде программы. В составе национальной сборной выступят олимпийские чемпионы Роман Власов и Абдулрашид Садулаев.

Дагестан впервые на Северном Кавказе принимает турнир такого уровня. Оргкомитет по подготовке к проведению чемпионата возглавил врио главы Дагестана Владимир Васильев.

Торжественная церемония открытия состоится 1 мая. В музыкально- театрализованном представлении, посвященном истории борьбы, будет задействовано порядка 300 артистов хореографических и театральных коллективов республики и гимнасты, приглашенные из Москвы.

До церемонии пройдут массовые гулянья на проспекте им. Гамзатова в Махачкале, который сделают пешеходной зоной. Также концертные площадки будут организованы на территории санатория «Каспий», где разместилась основная часть спортсменов, Дворца спорта и еще на нескольких площадках в Махачкале. Болельщиков и гостей чемпионата на территории спорткомплекса будут встречать аниматоры в костюме талисмана ЧЕ-2018 — орла-борца в трико.