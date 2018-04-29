Два человека погибли и двое пострадали в ДТП под Ставрополем

Ставропольский край

Распечатать

Ночью 29 апреля в Ставропольском каре произошла дорожная авария, есть погибшие и пострадавшие

ДТП случилось около 00:00 на 100м км дороги Ставрополь — Новомарьевская — Каменобродская. 

По предварительным данным, водитель кроссовера BMW X5 на повороте не справился с управлением, в результате чего машина съехала с трассы, врезалась в деревья и перевернулась на крышу.

На месте аварии скончались 27-летний водитель и его пассажир. Еще двух пассажиров с тяжелыми травмами отправили в больницу Ставрополя.

Сотрудники ГИБДД установили, что за последние два года водителя кроссовера более десяти раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, большинство из них — превышение скоростного режима, передает 1777.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

ДТП Ставрополь
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею
В Туапсинском районе столкнулись Cadillac и КамАЗ. Погиб водитель легковушки
В Кабардино-Балкарии без вести пропала 23-летняя девушка

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале