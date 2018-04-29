Два человека погибли и двое пострадали в ДТП под Ставрополем

Ночью 29 апреля в Ставропольском каре произошла дорожная авария, есть погибшие и пострадавшие

ДТП случилось около 00:00 на 100м км дороги Ставрополь — Новомарьевская — Каменобродская.

По предварительным данным, водитель кроссовера BMW X5 на повороте не справился с управлением, в результате чего машина съехала с трассы, врезалась в деревья и перевернулась на крышу.

На месте аварии скончались 27-летний водитель и его пассажир. Еще двух пассажиров с тяжелыми травмами отправили в больницу Ставрополя.

Сотрудники ГИБДД установили, что за последние два года водителя кроссовера более десяти раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, большинство из них — превышение скоростного режима, передает 1777.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.