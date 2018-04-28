В Крыму уничтожили найденную у берега мину времен войны весом в 600 кг

Пиротехники обезвредили якорную мину немецкого производства весом более 600 килограммов, найденную дайверами в море у берегов Крыма

Мину обнаружили в районе с. Песчаное Бахчисарайского района. Опасный предмет времен Великой Отечественной войны лежал в 25-ти метрах от берега. Вес взрывчатого вещества мины составлял около 300 килограммов. Спасатели приняли решение ликвидировать ее на месте обнаружения.

«Совместными силами крымских спасателей, сотрудников государственной инспекции по маломерным судам и пограничного управления ФСБ России по республике Крым, а также другими экстренными службами было закрыто судоходство, население эвакуировано в безопасное место на время проведения пиротехнических работ», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

Мину отбуксировали в море на безопасное расстояние и глубину и уничтожили. Всего к операции было привлечено 140 человек и 6 единиц техники.

После специалисты обследовали территорию на наличие других взрывоопасных предметов, ничего не обнаружив.