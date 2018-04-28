Право использовать товарный знак «Сделано на Кубани» получили 46 производителей

Власти Краснодарского края отобрали 46 местных предприятий, которые получат право на использование товарного знака «Сделано на Кубани»

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что имена победителей будут оглашены в мае. Их отобрала конкурсная комиссия под руководством главы департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона Романа Куринного. Всего на конкурс были представлены 133 товара во трех номинациях: «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары», «Товары производственно-технического назначения».

«Все кандидатуры после тщательного отбора были утверждены на заседании конкурсной комиссии. Продукция этих организаций-участников отвечает самым главным критериям — качество и безопасность. Только такие продукты вправе использовать маркировку "Сделано на Кубани"», — подчеркнул глава региона.

Он пояснил, что победители смогут использовать знак в рекламных целях и размещать его на упаковке продукции в течение двух лет со дня получения диплома. В дальнейшем экспертная комиссия сможет рекомендовать эту продукцию для участия во всероссийских конкурсах и национальных программах продвижения лучших российских товаров.

Как сообщали Юга.ру, Вениамин Кондратьев представил товарный знак «Сделано на Кубани» летом 2017 года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Бренд дает гарантию того, что продукция местного производства отвечает всем требованиям, в том числе экологической безопасности.

В ноябре стало известно, что программа по присвоению бренда стартует 1 января 2018 года.