«Анжи» уступил «Арсеналу» и довел серию без побед до пяти матчей

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» 28 апреля повел матч 28-го тура российской премьер-лиги против «Арсенала»

Игра прошла в Туле и завершилась победой хозяев — 2:1.

Первый мяч на 16-й минуте забил полузащитник красно-желтых Кантемир Берхамов. На 22-й минуте хавбек махачкалинцев Арсен Хубулов сравнял счет. На 62-й минуте защитник туляков Стопилла Сунзу вывел свою команду вперед и установил окончательный счет поединка.

За два матча до конца чемпионата махачкалинцы с 24 очками в активе занимают 14-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ и остаются в зоне стыков.

Следующий матч команда Вадима Скрипченко проведет 7 мая на своем поле, соперником станет грозненский «Ахмат».