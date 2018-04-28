В Сочи в тройном ДТП пострадала 11-летняя пассажирка

Краснодарский край

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В Хостинском районе Сочи 28 апреля произошло ДТП, в результате которого пострадала девочка-пассажир

Инцидент произошел в 15:30 на дороге Джубга — Сочи, в районе МТЦ «Спутник».

Водитель Chevrolet Niva не соблюдал дистанцию и столкнулся с Chevrolet Cruze, который от удара продвинулся вперед и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.

В результате пострадала 11-летняя пассажирка "Тойоты", ее госпитализировали с места ДТП, сообщили в ОГИБДД УВД по Сочи.

ДТП Сочи
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