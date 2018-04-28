В Краснодаре произошел пожар в гипермаркете «Семейный Магнит»

В Краснодаре 28 апреля произошло возгорание в гипермаркете «Семейный Магнит» на улице Дзержинского

Заявка о возгорании поступила спасателям в 14:54. Пожарные выехали на место и установили, что произошло задымление в элетрощитовой, расположенной с тыльной стороны здания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В результате эвакуировали 20 человек.

В 15:04 пламя локализовали. В 15:17 ликвидировали открытое горение, в 15:24 — полностью ликвидировали.

«На место направлен участковый для установления всех остоятельств случившегося», — сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.