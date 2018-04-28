В троллейбусном управлении Армавира началась процедура банкротства

Арбитражный суд Краснодарского края ввел внешнее управление в Троллейбусном управлении Армавира в связи с началом процедуры банкротства предприятия

Внешнее управление вводится в МУП сроком на 18 месяцев. Судебный акт о введении процедуры банкротства опубликован на сайте Единого реестра сведений о банкротстве 26 апреля. Заседание по делу армавирского предприятия назначено на 21 августа.

Инициатором процедуры банкротства стала межрайонная инспекция ФНС России № 13 по Краснодарскому краю. Задолженность компании скопилась за 2014-2017 годы и составила 48,2 млн рублей, из них 27,6 млн — налоги и страховые взносы, 6,7 млн рублей — недоимки по взносам в фонд обязательного медицинского страхования, НДС, а также налог на транспорт, землю и имущество. Размер пени составляет 13,9 млн рублей.

Троллейбусное управление Армавира было создано в 1972 году. В 2016 году чистый убыток компании составил более 12 млн рублей, передает «Город Армавир».

В 2012 году управление уже признавали банкротом из-за долгов, однако городская администрация смогла добиться отмены решения о начале конкурсного производства.