Под Ростовом бензовоз протаранил грузовик, пострадал водитель
В Ростовской области на федеральной трассе «Дон» водитель бензовоза врезался в припаркованный грузовик
Бензовоз МАЗ врезался в грузовик Mitsubishi. Mitsubishi снес металлическое дорожное ограждение и упал в кювет.
По данным пресс-службы УГИБДД по области, пострадал 49-летний водитель МАЗа. Он был госпитализирован. По факту проводится проверка.
Как писали Юга.ру, 19 апреля в аварии с пятью машинами пострадали 12 человек, один погиб.
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