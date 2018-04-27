Губернатор Дона сравнил Ростов с захудалым колхозом из-за незаконной торговли

Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал глав районов убрать с улиц незаконные торговые точки

На заседании областного правительства Голубев сказал, что в регионе работают розничные рынки, которые не имеют на это правовых оснований, а массовая несанкционированная торговля часто проводится под видом фестиваля. Пресс-служба правительства области сообщает, что губернатор поручил «не просто пресекать такие случаи, разгоняя самовольных продавцов, а наводить порядок в сфере, создавая комфортные условия для продавцов и покупателей».

«Для малого бизнеса следует создавать условия. Торговать в неприспособленных для этого местах недопустимо. Это зона прямой ответственности глав муниципальных образований, и спрос с них будет жесткий. Необходимо взять эту тему под личный контроль, — сказал Голубев главам муниципалитетов. — Слишком неприятно находиться в столице юга России, в которой условия на уровне захудалого, погибшего колхоза. Поэтому, друзья, развернитесь, либо вас разверну я».

Губернатор добавил, что если не навести порядок, «завтра мы будем жить на одном большом блошином рынке», передает Donnews.

Как сообщали Юга.ру, ранее губернатор оценил качество сервиса в донских гостиницах к ЧМ-2018 и сказал, что «всем до лампочки сервис в гостиницах».