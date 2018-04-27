В Адыгее прогнозируют увеличение урожая клубники

Аграрии Адыгеи увеличили площадь высадки и урожайность клубники, повысив ее производство до уровня высокорентабельного

По данным республиканского министерства сельского хозяйства, общая площадь ягодников во всех категориях хозяйств с 2013 года увеличилась в полтора раза и составляет около 864 га. Кроме того, по рекомендации руководства республики при выращивании ягодных культур аграрии стали применять передовые технологии.

Опыт показал, что в рамках развития ЛПХ на небольших участках земли возможно создание высокодоходного производства, добавил министр сельского хозяйства Адыгеи Юрий Петров.

«Так, в 2004 году одно из крупных хозяйств внедрило у себя новую технологию производства садовой земляники, используя для высадки рассаду, подготовленную по технологии фриго. Применение итальянских технологий в сочетании с капельным орошением позволили поднять урожайность земляники до 25-30 тонн с гектара, повысив ее производство до уровня высокорентабельного», — отметили в минсельхозе Адыгеи.

Соответственно увеличивается объем производства плодово-ягодной продукции в республике. В 2017 году во всех категориях хозяйств собрано 33,2 тыс. тонн плодов и ягод, что в полтора раза превышает урожай 2016 года. Всего в 2013-2017 годах выращено 111,5 тыс. тонн плодово-ягодной продукции.

«По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова мы продолжим применять эффективные меры для повышения экономического эффекта от хозяйственной деятельности. Предприятие по производству винодельческой продукции из Италии ввезло виноматериалы и посадочный материал для виноградников. В Теучежском районе планируется заложить плантации голубики, малины, салата», — отметил Юрий Петров.