Альфа-Банк разыграет еще 2 тыс. билетов на матчи ЧМ-2018

Официальный банк чемпионата мира — 2018 по футболу Альфа-Банк продолжает розыгрыш билетов и сувениров

За 2 месяца акции 1 тыс. клиентов банка выиграли билеты на матчи ЧМ. За 50 дней до начала турнира разыграют еще около 3 тыс. сувениров и 2 тыс. билетов, в том числе билеты на финальный матч ЧМ.

Первым клиентом Альфа-Банка, получившим билет на финальный матч, стала москвичка Анна Солодун — спортивный комментатор Виктор Гусев сообщил ей о победе в конкурсе по телефону и лично вручил сертификат на билет. Тысячным обладателем билета стал 20-летний житель Краснодара Никита Черкасов — он сможет попасть на матч четвертьфинала 7 июля в Сочи.

«В детстве я занимался футболом в спортшколе "Кубани", а сегодня выступаю в команде любительской лиги и обожаю смотреть футбольные матчи по телевизору. Я невероятно благодарен Альфа-Банку за то, что моя детская мечта — увидеть футбольный матч чемпионата мира — осуществилась. Надеюсь, что в этом четвертьфинале, на который я выиграл билет, встретятся сборные Португалии и Аргентины, и тогда я живьем увижу футбольных кумиров Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а еще мне нравится игра испанца Иско», — рассказал Никита Черкасов.

Выиграть билет на один из матчей ЧМ-2018 может любой клиент Альфа-банка. Общий призовой фонд акции — 3 тыс. билетов и 5 тыс. сувениров с символикой турнира, который впервые пройдет в России. В акции уже приняли участие более 35 тыс. клиентов банка. Национальная промо-кампания Альфа-Банка завершится 1 июня.

«Наша промо-кампания продолжается, но уже сейчас ясно, что она достигла своей главной цели — дать шанс клиентам Альфа-Банка осуществить свою мечту. За 50 дней до начала чемпионата мира эту возможность получат еще 2000 наших клиентов», — подвела промежуточные итоги акции директор проекта ФИФА в Альфа-Банке Елена Чехоева.

Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте fifa.alfabank.ru и выполнить одно из условий акции. Для физических лиц — совершить покупки на 15 тыс. рублей в месяц, открыть депозит или накопительный счет от 100 тыс. рублей, либо оформить кредит от 200 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — поддерживать оборот по эквайрингу более 3,5 млн рублей в течение двух недель, либо совершить покупки на сумму более 100 тыс. рублей в месяц. Со списком победителей можно ознакомиться на сайте банка.