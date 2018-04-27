На Дону задержали подозреваемого в похищении. Он скрывался от следствия три года

В Азове Ростовской области задержан предполагаемый соучастник похищения человека, который скрывался от следствия

«По версии следствия, в апреле 2015 года трое жителей Азова под надуманным предлогом встретились со своим 37-летним знакомым, с которым у них имелись неприязненные отношения. Они апали на него, избили, а затем, применяя силу, отвели в один из гаражей, где удерживали, требуя передачи 25 тыс. рублей. Потерпевшему удалось выбраться из гаража и сообщить в правоохранительные органы о совершенном в отношении него преступлении», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Двоих злоумышленников задержали и осудили. Третий предполагаемый соучастник преступлений скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Задержать его удалось только сейчас, мужчину допросили и заключили под стражу.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Похищение человека» (п.п. «а,в» ч.2 ст.126 УК РФ), «Вымогательство» (п.п. «а,в» ч.2 ст.163 УК РФ) и «Грабеж» (ч.1 ст.161 УК РФ).