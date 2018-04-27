В Краснодаре на пенсионера завели дело за хранение коллекции огнестрельного оружия и штык-ножей

Полицейские обнаружили в доме 56-летнего жителя Краснодара несколько предметов оружия и боеприпасы

Сотрудники МВД обнаружили в доме местного жителя более 10 единиц охолощенного и пневматического оружия, 25 штык-ножей, 3 пистолета и свыше 1 тыс. патронов.

Экспертиза подтвердила, что пистолеты являются огнестрельным оружием разных моделей, а патроны — боеприпасы, пригодные для стрельбы. Мужчина рассказал, что оружие в его доме — предметы коллекционирования, которые он собирал около 20 лет. По его словам, боеприпасы он нашел на местах боев.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, сбыт, хранение или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), предусматривающей до четырех лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.