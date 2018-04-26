«Локомотив-Кубань» на выезде добился победы над ВЭФом

Краснодарский край

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ПБК «Локомотив-Кубань» одолел латвийский ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 71:69 в пользу гостей. Матч прошел в конкурентной борьбе, его исход стал понятен лишь на последних минутах игры (22:19, 20:17, 15:20, 12:15).

Самым результативным в составе победителей стал Джо Рэгланд, набравший 18 очков. У ВЭФа 18 очков — в активе Алекса Переса.

В прошлом туре красно-зеленые вернулись на третью строчку турнирной таблицы чемпионата, которую сохранили сегодня.

В следующем матче «Локо» 5 мая примет на домашнем паркете красноярский «Енисей».

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»
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