«Локомотив-Кубань» на выезде добился победы над ВЭФом

ПБК «Локомотив-Кубань» одолел латвийский ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 71:69 в пользу гостей. Матч прошел в конкурентной борьбе, его исход стал понятен лишь на последних минутах игры (22:19, 20:17, 15:20, 12:15).

Самым результативным в составе победителей стал Джо Рэгланд, набравший 18 очков. У ВЭФа 18 очков — в активе Алекса Переса.

В прошлом туре красно-зеленые вернулись на третью строчку турнирной таблицы чемпионата, которую сохранили сегодня.

В следующем матче «Локо» 5 мая примет на домашнем паркете красноярский «Енисей».