В Ростовской области закрыли 30 ТЦ из‑за нарушений пожарной безопасности
Прокуратура Ростовской области выявила более 4 тыс. нарушений пожарной безопасности после проверок торговых центров региона, 30 из них были закрыты
«Основными нарушениями являлись факты отсутствия систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, неисправности указанных систем и др. Службой судебных приставов уже приостановлена эксплуатация 30 объектов», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Всего было выявлено более 4 тыс. нарушений.
Как сообщали Юга.ру в Южном федеральном округе из-за нарушений правил пожарной безопасности закрыли 42 торговых центра.
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