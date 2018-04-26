В Ростовской области закрыли 30 ТЦ из‑за нарушений пожарной безопасности

Прокуратура Ростовской области выявила более 4 тыс. нарушений пожарной безопасности после проверок торговых центров региона, 30 из них были закрыты

«Основными нарушениями являлись факты отсутствия систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, неисправности указанных систем и др. Службой судебных приставов уже приостановлена эксплуатация 30 объектов», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Всего было выявлено более 4 тыс. нарушений.

Как сообщали Юга.ру в Южном федеральном округе из-за нарушений правил пожарной безопасности закрыли 42 торговых центра.



