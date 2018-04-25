В Ростове супруги обманули бизнесменов на 50 млн рублей и уехали на Карибы

В Ростове-на-Дону супруги с помощью чистильщика бассейна обманули несколько коммерческих фирм и улетели в Доминиканскую республику

По версии следствия, в 2014 году обвиняемые уговорили чистильщика их бассейна открыть юридическое лицо на свое имя. В качестве вознаграждения пообещали ежемесячную заработную плату в размере 20 тыс. рублей.

«Мужчина собрал необходимый пакет документов, который сдал для регистрации в налоговую инспекцию, а также открыл расчетный счет в банке. Став учредителем и директором ООО "Бизнес Дон", он передал криптографический ключ и средство электронно-цифровой подписи клиента своим работодателям. Выступая от его имени, обвиняемые заключили с рядом коммерческих фирм договоры на поставку строительных материалов. В период с ноября по декабрь 2014 года на расчетный счет ООО "Бизнес Дон" перечислено более 50 млн рублей, которые злоумышленники похитили и распорядились ими по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба областная прокуратура.

Чтобы избежать уголовной ответственности, супруги в январе 2015 года приобрели билеты на рейс Москва — Пуанта-Кана и уехали в Доминиканскую республику.

Супругов депортировали в Россию и заключили под стражу. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.