В Ростове сотрудника РЖД обвинили в получении взяток на 64 млн рублей

Бывшего замначальника Ростовской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» обвиняют в получении взяток размером в 64 млн рублей от представителя коммерческой фирмы

«По версии следствия, с 17 февраля по 31 декабря 2016 года обвиняемый, находясь рядом с кафе-баром в Краснодарском крае, получил от представителя коммерческих организаций взятку — 35,5 млн рублей. Деньги он взял за помощь в заключении договора без конкурса по очистке территории, где будут строить железную дорогу на участке Журавка-Миллерово», — сообщает пресс-служба южного следственного управления на транспорте.

В 2017 году обвиняемый получил от представителя компании еще 28,5 млн рублей за заключение второго договора по этому объекту.

Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) вместе с обвинительным заключением направлено прокурору.