Bloomberg: Путин выделит на медицину, образование и дороги 10 трлн рублей

Президент РФ Владимир Путин планирует увеличить расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру до 10 млрд рублей за шесть лет своего нового срока

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

Предположительно, Путин подпишет соответствующий указ после инаугурации 7 мая. В документе будет сформирован шестилетний план, направленный на «решительный прорыв» в повышении уровня жизни, о чем он говорил в послании Федеральному Собранию в начале марта.

Изначальный план предусматривал увеличение расходов на транспортную инфраструктуру на треть, на образование и здравоохранение — на 20%, однако, как отмечает издание, окончательные цифры в указе могут отличаться.

Отмечается, что увеличение финансирования этих сфер может начаться уже в этом году, однако наибольший рывок ожидается после 2020 года.

Некоторые из новых расходов, по словам источников, планируется компенсировать сокращением в других областях (в частности, сокращением военных расходов после бума в течение предыдущего президентского срока) и ростом доходов, возможно включающим повышение налогов.

Как сообщали Юга.ру, согласно госпрограмме вооружения на 2018‑2027 годы, Россия потратит на эту сферу 22 трлн рублей: 19 трлн рублей на перевооружение армии и флота получит Минобороны, еще 3 трлн рублей достанется МВД, ФСБ, СВР и Нацгвардии.