Россия в 2018–2027 годах потратит на вооружение 22 трлн рублей — «Ъ»

Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В период с 2018 по 2027 год Россия выделит на перевооружение армии и флота около 19 трлн рублей

Программу разрабатывали три года. Больше всех денег на перевооружение получит Минобороны — около 19 трлн рублей. Еще 3 трлн рублей достанется МВД, ФСБ, СВР и Нацгвардии, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента России.

В числе приоритетов будут стоять системы ядерного сдерживания, высокоточное оружие, адаптация вооружения для арктических территорий, оружие на новых физических принципах, то есть гиперзвуке, и развитие сил общего назначения.

Итоговая версия документа направлена на подпись Владимиру Путину. Планируется, что о подписании программы официально объявят 22 декабря на коллегии Минобороны.

Армия Министерство обороны России
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