«Урал» вырвал победу над «Анжи» на последних минутах матча

Махачкалинский ФК «Анжи» 21 апреля уступил победу екатеринбургскому «Уралу» в матче 27-го тура РФПЛ

Игра прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». Единственный за всю встречу мяч забил в ворота дагестанцев на 84-й минуте Эрик Бифалви. В результате 27 туров первенства России «Анжи» занимает в турнирной таблице 14-ю строчку с 24 баллами, а «Урал» набрал 26 очков и поднялся на шестое место.