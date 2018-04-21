«Урал» вырвал победу над «Анжи» на последних минутах матча

Дагестан

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Махачкалинский ФК «Анжи» 21 апреля уступил победу екатеринбургскому «Уралу» в матче 27-го тура РФПЛ

Игра прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». Единственный за всю встречу мяч забил в ворота дагестанцев на 84-й минуте Эрик Бифалви. В результате 27 туров первенства России «Анжи» занимает в турнирной таблице 14-ю строчку с 24 баллами, а «Урал» набрал 26 очков и поднялся на шестое место.

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