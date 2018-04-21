У Ялты появился город-побратим в Сирии

Крымская Ялта и сирийская Латакия 21 апреля подписали соглашение о побратимских связях

Подписание соглашения состоялось в Латакии. Подписи под документом поставили заместитель главы администрации Ялты Михаил Антошкин и генеральный секретарь провинции Латакия Рафаат Мохаммед. Антошкин заявил, что побратимские связи «должны плодотворно развиваться и прогрессировать по всем направлениям», несмотря на войну.

«Ялта готова делать все необходимое для развития и укрепления дружбы между нашими прекрасными городами. Со своей стороны мы желаем сирийскому народу победы над террором внутри страны и тиранией со стороны запада, всегда готовы принять и поддержать сирийских братьев в нашем прекрасном городе», — цитирует пресс-служба мэрии Ялты Антошкина.

В Спортивном комплексе средиземноморских Олимпийских игр в Латакии состоялось открытие памятного знака «Аллея российско-сирийской дружбы» и высадка оливковой аллеи. Оливковую аллею в это же время высадили и в Ялте.