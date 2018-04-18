«Ахмат» и «Локомотив» сыграли вничью в Москве

Матч 23-го тура РФПЛ между грозненским «Ахматом» и московским «Локомотивом» завершился нулевой ничьей

Встреча, прошедшая на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0. При этом «Ахмат» забил уже на первой минуте, однако за секунду до этого арбитр зафиксировал офсайд, и гол не был засчитан.

По итогам встречи «Ахмат» с 31 очком находится на 10-м месте в турнирной таблице РФПЛ. Лидер турнира «Локомотив» потерял очки (56), но остался на первой строчке с преимуществом в 6 очков над идущим следом «Спартаком». С этим клубом «Ахмат» сразится в следующем туре. Встреча пройдет в Москве 23 апреля.