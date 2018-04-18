КЛЮЧАВТО стал партнером крупного сервиса по каршерингу UrentCar

Крупнейший автохолдинг на юге России КЛЮЧАВТО и сервис каршеринга UrentCar стали партнерами на территории Краснодарского края

В автопарк UrentCar поступили сразу 250 автомобилей бренда Datsun для дальнейшей эксплуатации клиентами сервиса в двух городах региона — Краснодаре и Сочи. Все они предоставлены дилерским центром КЛЮЧАВТО Datsun Тургеневский http://datsun.keyauto.ru/.

«Теперь на территории сразу двух городов в крае автохолдинг будет представлен автомобилями в рамках нового проекта. Бренд Datsun — надежный производитель, который сочетает в себе соотношение цены и качества в рамках эксплуатации сервиса. Кроме того, последние несколько лет можно отчетливо наблюдать тенденцию к увеличению популярности сервисом каршеринга не только в столице и крупных городах центральной части страны, но и на юге. Как в курортных и туристических городах побережья, так и в Краснодаре становится все больше автомобилистов, которые предпочитают для передвижения использовать именно такой формат», — отметила руководитель пресс-службы КЛЮЧАВТО Виктория Кирилишина.

В автохолдинге добавили, что в рамках работы с сервисами каршеринга партнер UrentCar стал для КЛЮЧАВТО вторым — в 2017 году в Сочи было выдано порядка 30 автомобилей Audi для сервиса премиального каршеринга YourMove.