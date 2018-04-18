В Темрюке фельдшера скорой помощи заподозрили в причинении смерти по неосторожности

В Темрюке возбудили уголовное дело после смерти пациента скорой помощи

По версии следствия, вечером 16 января 2017 года в скорую обратился местный житель, 38-летний сосед которого нуждался в помощи. Мужчина более 10 лет страдал от приступов эпилепсии. Бригада фельдшеров прибыла по адресу, больному сделали инъекцию и врачи уехали. Позже больному снова потребовалась помощь, другая бригада доставила его в больницу. Мужчина скончался, несмотря на оказанную помощь.

«Согласно заключению проведенной комиссионной судебно-медицинской экспертизы его смерть наступила в результате полученной черепно-мозговой травмы от падения с высоты собственного роста на фоне эпилепсии. Первая медицинская бригада в лице фельдшера должна была своевременно госпитализировать мужчину в лечебное учреждение для уточнения диагноза и принятия решения. Неисполнение указанного порядка привело к поздней госпитализации и невозможности предотвращения летального исхода больного», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование продолжается.