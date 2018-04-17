В 2017 году на Северном Кавказе задержали более 360 боевиков
Генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил о числе задержанных и уничтоженных членах бандподполья на Северном Кавказе в 2017 году
Во время доклада Чайка сказал, что в Северо-Кавказском федеральном округе за год задержали 362 участника террористического бандподполья и их пособников, в том числе восемь лидеров.
«Уничтожены 85 участников незаконных вооруженных формирований», — цитирует Чайку ТАСС.
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