В 2017 году на Северном Кавказе задержали более 360 боевиков

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Генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил о числе задержанных и уничтоженных членах бандподполья на Северном Кавказе в 2017 году

Во время доклада Чайка сказал, что в Северо-Кавказском федеральном округе за год задержали 362 участника террористического бандподполья и их пособников, в том числе восемь лидеров.

«Уничтожены 85 участников незаконных вооруженных формирований», — цитирует Чайку ТАСС.

Антитеррор Юрий Чайка
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