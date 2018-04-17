Благотворительный фонд, требующий от «Ростова» 737 млн рублей, подал иски к «Спартаку», РФС и РФПЛ

Суд зарегистрировал иски Фонда поддержки игровых видов спорта в Ростовской области к Российскому футбольному союзу (РФС), Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) и ФК «Спартак»

По данным картотеки дел Арбитражного суда Москвы, все три иска поступили 13 апреля. Благотворительная организация требует от РФС около 1,6 млн рублей, от РФПЛ — около 5,4 млн рублей, от футбольного клуба «Спартак-Москва» — более 4,4 млн рублей. Иски пока не приняты к производству, основания требований не указаны. Во всех исках третьим лицом значится ФК «Ростов», отмечает «Р-Спорт».

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года благотворительный фонд попросил взыскать с ФК «Ростов» 86,6 и 166,7 млн рублей. В феврале 2018 года стало известно, что суд рассмотрит иск фонда к «Ростову» на 330 млн рублей. Сейчас арбитраж Ростовской области рассматривает четыре иска некоммерческой организации к донскому футбольному клубу на общую сумму более 737 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области находится в стадии ликвидации.