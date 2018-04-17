На Дону жители придумывают название нового микрорайона

С 17 апреля жители Ростова могут отправить свои варианты названия нового микрорайона, который планируется построить на территории бывшего аэропорта

Как сообщали Юга.ру, губернатор Ростовской области Василий Голубев анонсировал конкурс на название нового микрорайона, который появится на месте старого аэропорта.

«Друзья! Предлагайте свои варианты названия нового района донской столицы, который будет построен на месте бывшего аэропорта. Строительство нового жилого района таких масштабов в городах-миллионниках — дело не рядовое. И вы можете внести свою лепту, предложив звучное и красивое имя этому району. Жду ваших предложений!» — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

Направить свои идеи по названию нового микрорайона жители Дона могут на официальный сайт правительства Ростовской области donland.ru или через официальное сообщество правительства Ростовской области «ВКонтакте».

Юга.ру сообщали, что в микрорайоне, который планируют построить на месте аэропорта, смогут проживать около 150 тыс. человек. Освоение территории старого аэропорта в черте Ростова может занять до 20 лет.

7 декабря 2017 года все рейсы из старого аэропорта были переведены в аэропорт Платов. Международный аэропорт Платов построили в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Объект находится в Аксайском районе в 30 км севернее Ростова.