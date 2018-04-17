В Ростове задержали подозреваемых в обналичивании миллиарда рублей

Ростовская область

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В Ростове сотрудники МВД России задержали участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании 1 млрд рублей

По предварительным данным, в группу входили директор общества с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан.

«Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более 20 подконтрольных организаций и 14 индивидуальных предпринимателей. Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы», — цитирует пресс-служба МВД официального представителя ведомства Ирину Волк.

В теневой оборот выведено около 1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).

Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в домах участников группы в Ростовской области, а также в Краснодарском крае и Смоленской области. Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций.

В 14 банках Ростова наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных компаний.

Ростов-на-Дону Хищение
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