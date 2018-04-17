Министр транспорта Крыма подал в отставку

Министр транспорта Крыма Игорь Захаров написал заявление об увольнении

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«На следующей неделе будут замены, в том числе в министерстве транспорта Крыма. Игорь Захаров уже написал заявление», — сказал Аксенов.

Игорь Захаров является главой минтранса Крыма с сентября 2017 года. Ранее он работал в структурах РЖД и Росморречфлоте. Он занимал должность помощника руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, затем — заместителя руководителя, сообщает «Интерфакс».