Министр транспорта Крыма подал в отставку

Крым

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Министр транспорта Крыма Игорь Захаров написал заявление об увольнении

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«На следующей неделе будут замены, в том числе в министерстве транспорта Крыма. Игорь Захаров уже написал заявление», — сказал Аксенов.

Игорь Захаров является главой минтранса Крыма с сентября 2017 года. Ранее он работал в структурах РЖД и Росморречфлоте. Он занимал должность помощника руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, затем — заместителя руководителя, сообщает «Интерфакс».

Кадровые перестановки Крым Сергей Аксенов
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