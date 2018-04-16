В Краснодаре задержали жительницу Петербурга, которая убила своего мужа и выбросила его тело на мусорку

В Краснодаре задержали 33-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве своего мужа

По версии следствия, женщина 26 ноября 2017 года в квартире одного из домов на проспекте Художников в Санкт-Петербурге во время ссоры избила своего мужа до смерти. Чтобы скрыть следы преступления, она завернула тело мужа в ковер и выбросила в ближайший мусорный контейнер.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Подозреваемую доставили в из Краснодара в Санкт-Петербург. Сейчас решается вопрос об избрании в ее отношении меры пресечения и предъявлении ей обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.