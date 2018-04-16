Для РФПЛ разработали новый логотип. Им стал медведь «с горящими от страсти глазами»
Для Российской футбольной премьер-лиги разработали новый логотип
В 2018 году стартовал конкурс на разработку нового логотипа РФПЛ. Один из вариантов представила студия Артемия Лебедева.
«Для конкурса студия разработала логотип, в основе которого архетипичный символ России — медведь с горящими от страсти глазами», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага — красном и синем. Они пересекаются и символизируют соревновательный дух, сообщается на сайте студии Артемия Лебедева.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.