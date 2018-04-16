Для РФПЛ разработали новый логотип. Им стал медведь «с горящими от страсти глазами»

Вся Россия

Распечатать

Для Российской футбольной премьер-лиги разработали новый логотип

В 2018 году стартовал конкурс на разработку нового логотипа РФПЛ. Один из вариантов представила студия Артемия Лебедева.

«Для конкурса студия разработала логотип, в основе которого архетипичный символ России — медведь с горящими от страсти глазами», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага — красном и синем. Они пересекаются и символизируют соревновательный дух, сообщается на сайте студии Артемия Лебедева.

РФПЛ Футбол
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В центре Сочи в связи с ЧМ по футболу ограничат движение автомобилей
В Сочи участники свадебного кортежа перегородили дорогу, чтобы исполнить танец
В Краснодаре завершили строительство школы в микрорайоне «Губернский»
Для РФПЛ разработали новый логотип. Им стал медведь «с горящими от страсти глазами»
На Ставрополье футбольный матч открыл цирковой медведь Тима
Житель Мостовского района до смерти избил кулаками по голове соседа

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале