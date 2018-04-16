Для РФПЛ разработали новый логотип. Им стал медведь «с горящими от страсти глазами»

Для Российской футбольной премьер-лиги разработали новый логотип

В 2018 году стартовал конкурс на разработку нового логотипа РФПЛ. Один из вариантов представила студия Артемия Лебедева.

«Для конкурса студия разработала логотип, в основе которого архетипичный символ России — медведь с горящими от страсти глазами», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага — красном и синем. Они пересекаются и символизируют соревновательный дух, сообщается на сайте студии Артемия Лебедева.