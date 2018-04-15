ФК «Кубань» на своем поле обыграл «Ротор-Волгоград»

«Кубань» 15 апреля провела матч 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги против «Ротора-Волгограда»

Игра прошла в Краснродае и завершилась победой хозяев — 2:1.

Счет на 21-й минуте открыл полузащитник желто-зеленых Владимир Лобкарев. На 48-й минуте Максим Вотинов отправил ответный мяч в ворота краснодарцев. На 62-й минуте Олег Алейник забил второй гол «Ротору» и установил окончательный счет встречи. Эта победа стала для «Кубани» четвертой подряд.

За игрой с трибун стадиона «Кубань» наблюдали 3 тыс. 21 зритель.

По итогам 33 туров команда Евгения Калешина с 46 очками занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ.

Следующий матч желто-зеленые проведут 22 апреля на своем поле против курского «Авангарда».