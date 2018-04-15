В Ростове в ДТП с пятью машинами перевернулась иномарка
В Ростове-на-Дону утром 15 апреля произошло ДТП, в котором столкнулись пять автомобилей
Авария произошла около 6:00 на проспекте Стачки у площади Дружинников.
Автомобиль BMW с 28-летним мужчиной за рулем врезался в ехавший впереди Daewoo Nexia, из-за чего он перевернулся набок. BMW отбросило на припаркованные рядом Fiat и Chevrolet, а также на проезжавший мимо ВАЗ-2110.
В результате аварии никто не пострадал. На месте ДТП образовалась большая пробка, передает RT.
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