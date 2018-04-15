В Ростове в ДТП с пятью машинами перевернулась иномарка

В Ростове-на-Дону утром 15 апреля произошло ДТП, в котором столкнулись пять автомобилей

Авария произошла около 6:00 на проспекте Стачки у площади Дружинников.

Автомобиль BMW с 28-летним мужчиной за рулем врезался в ехавший впереди Daewoo Nexia, из-за чего он перевернулся набок. BMW отбросило на припаркованные рядом Fiat и Chevrolet, а также на проезжавший мимо ВАЗ-2110.

В результате аварии никто не пострадал. На месте ДТП образовалась большая пробка, передает RT.