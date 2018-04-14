Казак из Ростова-на-Дону хочет построить храм из конструктора Lego

Казак Максим Ильинов из Ростова-на-Дону рассказал о планах создать храм из конструктора

Он пояснил, что в казачьих семьях много детей и «они любят бога и Lego». Для проекта «Казачий поп-арт» уже готовы икона и крест. Икона собиралась восемь месяцев и состоит из 60 тысяч деталей, сообщает телеграм-канал Mash.

«Классическая традиционная форма — металлоконструкции, витражи, бетон. Но внутри росписи, много лего-орнаментов по стенам и колоннам», — рассказал Ильинов о храме.