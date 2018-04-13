В Сочи приехали космонавты для прохождения программы медицинской реабилитации

В Сочи приехал экипаж российских космонавтов, чтобы пройти программу медицинской реабилитации

Об этом сообщил российский космонавт-испытатель отряда НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина, 116-й космонавт России (СССР) и 531-й мира Александр Мисуркин на пресс-конференции 13 апреля.

«Чаще всего я и мои коллеги проходили реабилитацию за рубежом. Но в Сочи хочется сказать: "Ведь можем же". Здесь уровень комфорта и сервиса на столь высоком уровне», — сказал Мисуркин.

Министр курортов региона Христофор Константиниди на брифинге рассказал, что благодаря программе «Южная здравница», в которую входит более 50 санаториев и пансионатов с лечением, жители края, России, а теперь и космонавты могут получать оздоровление и лечение со скидкой до 50%.

Брифинг завершился подписанием соглашения о сотрудничестве министерства курортов Краснодарского края и ООО «Центр авиакосмической медицины».

Как отметил на пресс-конференции генеральный директор Центра авиакосмической медицины Михаил Потапов, ожидается, что в Сочи будут приезжать до 40 действующих космонавтов в год и члены их семей.