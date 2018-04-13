Центробанк инициирует банкротство кооперативного банка «Ставрополье»

Отделение по Ставропольскому краю Банка России намерено инициировать банкротство кредитного потребительского кооператива (КПК) «Ставрополье»

По данным картотеки арбитражных дел, Центробанк предоставил в суд данные бухгалтерского баланса банка на 31 декабря 2017 года. Согласно документам, кооператив имеет 47,5 млн рублей оборотных денег. При этом величина краткосрочных обязательств потребительского кооператива составляет 63,9 млн рублей. Капитал банка имеет отрицательное значение и составляет 16,8 млн рублей.

Центробанк в своем иске указывает, что по состоянию на 2 марта пайщики кооператива подали 43 заявления о расторжении договоров передачи личных сбережений. Среди них было 27 заявлений об их досрочном расторжении, сообщает «Интерфакс».