КЛЮЧАВТО запускает дилерские центры в Москве

Крупнейший автохолдинг юга России КЛЮЧАВТО расширяет свою дилерскую сеть и начинает работу в Москве

Компания будет представлена в столице сразу пятью центрами ведущих автомобильных марок. Среди них в том числе новые для портфеля КЛЮЧАВТО бренды.

Запуск дилерских центров запланирован на май. Предприятия не были построены с нуля — они запускаются на базе ранее возведенных дилерских центров компании Genser.

«Безусловно, мы учитываем сложившийся рынок и условия развития дилерской сети в столице. Большой опыт работы и партнерство с представителями мировых производителей позволяют нам быть уверенными в успехе. Для КЛЮЧАВТО одна из стратегических целей — это увеличение дилерской сети до 100 предприятий. Все действия компании направлены на достижение этого результата, развитие происходит планомерно и соответствует условиям рынка», — отметили в пресс-службе КЛЮЧАВТО.

Первый дилерский центр КЛЮЧАВТО бренда «Мерседес-Бенц» был открыт 14 декабря 2001 года в городе Горячий Ключ. Сейчас сеть компании насчитывает 55 автоцентров в Краснодарском крае, Ростовской области и на Ставрополье. КЛЮЧАВТО является официальным дилером Mercedes-Benz, Bentley, Audi, Jaguar Land Rover, Lexus, BMW, BMW Motorrad, Genesis, Toyota, Smart, Nissan, Ford, Volkswagen, KIA, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Skoda, Datsun, Fuso и Hino.