В Сочи школьники, атлеты и казаки пробегут 1945 метров по лесным тропам в честь Дня Победы

В рамках военно-патриотической акции «Наша Победа» 2 мая в Сочи пройдут соревнования по кросс-походу и трейл-гонкам по пересеченной местности

Акция стартует в селе Прогресс в долине реки Агура.

«Участникам предложено на выбор три дистанции: индивидуальные забеги на 1945 метров и 9 км, а также командный забег на 73 км в честь 73-й годовщины Великой Победы», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Планируется, что в акции примут участие более 200 бегунов. Это ученики сочинских школ, воспитанники спортивных секций, казаки, представители правоохранительных структур, общественных организаций и спортивных клубов. Для участия в акции в Сочи приедут спортсмены из Красноярского края, Санкт-Петербурга, Калининграда, Саратова, Пензы, Туапсе и Северска.

Помимо спортивной составляющей в программе гонки «Наша Победа» запланирована встреча с ветеранами, фотовыставка, работа полевой кухни и концерт военной песни. Такая акция проводится на курорте второй раз. В прошлом году мероприятие собрало более 500 участников.