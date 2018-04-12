В Тбилисской устроили «Космический забег»

В парке имени Симикина станицы Тбилисской 12 апреля состоялся волонтерский «Космический забег»

В нем приняли участие порядка 100 школьников и членов Российского союза сельской молодежи. Глава Тбилисского района Евгений Ильин поздравил школьников с Днем космонавтики и пожелал им новых спортивных достижений.

Прежде чем выйти на дистанцию в 1957 метров, школьники приняли участие в зарядке. Первым финишировал в забеге ученик школы № 2 Юрий Литвиненко, второе место занял Алексей Деменко из школы № 1, ученик школы № 7 Дмитрий Янков прибежал третьим, сообщили в пресс-службе администрации Тбилисского района.