На Кубани двое мужчин незаконно перешли границу. Их осудили на 11 и 12 лет колонии
Рыльский районный суд Курской области вынес приговоры в отношении двух мужчин, которые нарушили государственную границу в Краснодарском крае
По версии следствия, в 2015 году граждане РФ Обухов и Соколов совершили несколько тяжких преступлений в сфере краж и разбоя и пытались скрыться от органов следствия. Чтобы избежать уголовной ответственности, они решили выехать за пределы РФ в обход пункта пропуска. Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. В декабре 2015 года злоумышленников доставили из Польши, сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.
В конце марта решением Рыльского районного суда Курской области Обухова приговорили к 11,5 годам лишения свободы, Соколова — к 12 годам и 10 месяцам в колонии общего режима.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.