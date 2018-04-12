В Ростове у пенсионера на улице отняли выигрыш в лотерею

Ростовская область

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В Ростове полицейские задержали подозреваемого, который украл у пенсионера 30 тыс. рублей, выигранных в лотерею

«Правоохранители выяснили, что 67-летний ростовчанин выиграл в лотерею около 30 тыс. рублей. Увидев в руках пенсионера деньги, знакомый потерпевшего попросил у него 500 рублей взаймы, но получил отказ. Тогда злоумышленник догнал его, ударил кулаком по голове и забрал всю выигранную сумму», — сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, ранее уже судимый за кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Грабеж Лотерея Ростов-на-Дону
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