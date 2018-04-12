ОНФ: Южная транспортная прокуратура купила коттедж за 9 млн рублей

Активисты Общероссийского народного фронта обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить целесообразность покупки коттеджа Южной транспортной прокуратурой

Как сообщает пресс-служба ОНФ, Южная транспортная прокуратура приобрела у единственного поставщика дом стоимостью 9 млн рублей в коттеджном поселке бизнес-класса. В документе сказано, что это служебное жилье.

«Коттедж на той же улице площадью 230 кв. метров, то есть на 90 кв. метров больше, чем дом, купленный прокуратурой, стоит 8,8 млн рублей. Почему надзорному органу коттедж обошелся дороже — неясно», — отметил активист ОНФ Алексей Мирошниченко.

ОНФ предполагает, что покупка коттеджа может быть тратой федерального бюджета на роскошь. Активисты направили письмо в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой оценить целесообразность покупки.