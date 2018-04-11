«Кубань» обыграла «Факел» в матче ФНЛ

Футболисты «Кубани» одержали победу над «Факелом» в матче 32-го тура Футбольной национальной лиги

Встреча, прошедшая в Воронеже, завершилась со счетом 2:0 в пользу краснодарцев.

В конце первого тайма форвард Спартак Гогниев вывел желто-зеленых вперед, а в середине второй половины игры полузащитник Никита Маляров закрепил победу команды Евгения Калешина.

По итогам игры «Кубань» с 43 очками занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ.

В следующем туре «Кубань» 15 апреля примет на домашнем поле «Ротор-Волгоград».