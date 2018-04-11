«Кубань» обыграла «Факел» в матче ФНЛ
Футболисты «Кубани» одержали победу над «Факелом» в матче 32-го тура Футбольной национальной лиги
Встреча, прошедшая в Воронеже, завершилась со счетом 2:0 в пользу краснодарцев.
В конце первого тайма форвард Спартак Гогниев вывел желто-зеленых вперед, а в середине второй половины игры полузащитник Никита Маляров закрепил победу команды Евгения Калешина.
По итогам игры «Кубань» с 43 очками занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ.
В следующем туре «Кубань» 15 апреля примет на домашнем поле «Ротор-Волгоград».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.