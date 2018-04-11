У восьми жителей Дагестана выявили свиной грипп

Дагестан

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В Дагестане в апреле зарегистрировали 17 случаев заболевания гриппом

У восьмерых из них выявили грипп H1N1, известный как свиной. Отмечается, что этот вид гриппа опаснее и тяжелее обычного и вызывает серьезные осложнения, вплоть до летального исхода.

Главный эпидемиолог минздрава республики Муслимат Гасанова сообщила, что к вирусу свиного гриппа восприимчивы люди всех возрастов, вне зависимости от пола. Однако выделяют несколько групп с повышенным риском развития тяжелых форм заболевания.

«Наиболее подвержены болезни дети до пяти лет, люди пожилого возраста, беременные женщины и граждане с хроническими заболеваниями», — пояснила она.

Жителей просят не отказываться от вакцинации и соблюдать правила профилактики, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Дагестан.

Медицина
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