В Адыгее из-за разблокировки прицепа КамАЗа столкнулись три автомобиля. Один человек погиб

В Кошехабльском районе Адыгеи 11 апреля произошло смертельное ДТП

Авария произошла около 13:00 на 83-м км трассы Майкоп — Гиагинская — Псебай. По предварительным данным, при движении у грузового автомобиля КамАЗ произошла разблокировка прицепного устройства. Прицеп, загруженный зерном, выкатился на встречную полосу движения и столкнулся с грузопассажирским микроавтобусом и ВАЗ-2121.

«В аварии водитель микроавтобуса погиб, а водитель отечественного внедорожника получил травмы и госпитализирован», — отметили в пресс-службе МВД по Адыгее.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский».

Сотрудниками ДПС предпринимаются меры по обеспечению безопасности дорожного движения на данном участке дороги.