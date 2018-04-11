Верховный суд смягчил наказание осужденным за захват заложников в Буденновске

Верховный суд России сократил срок пребывания под стражей Рамзану Белялову и Магомеду Маздаеву, осужденным за участие в захвате заложников в Буденновске в 1995 году

«Приговор Северо-Кавказского окружного военного суда изменен. Подсудимым по совокупности преступлений назначено общее наказание: Белялову Рамзану на 14 лет и 9 месяцев колонии общего режима, в отношении Маздаева Магомеда — на срок 12 лет и 10 месяцев общего режима», — говорится в апелляционном определении.

В декабре 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил подсудимым наказание за преступления по статьям 209 (бандитизм), 126.1 (похищение человека), 205 (теракт) и 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК РФ. Белялова приговорили к 15 годам колонии общего режима, Маздаева — к 13 годам.

Верховный суд освободил их от наказания по статьям о похищении человека и незаконном обороте наркотиков в связи с истечением срока давности, сообщает «Интерфакс».

Белялов и Маздаев вину не признали. Белялов во время суда заявил, что во время нападения был на стройке в другой республике.

Следствие полагает, что подсудимые участвовали в организации теракта и захвате заложников в Буденновске. Вооруженная группа из 160 террористов под руководством Шамиля Басаева 14 июня 1995 года напала на город, атаковала районный отдел внутренних дел, административные и жилые здания. В центре Буденновска злоумышленники собрали колонну заложников, которых потом завели в здание Буденновской центральной районной больницы. Более 1,5 тыс. людей шесть суток были в заложниках. Погибли 129 человек, сотни людей пострадали.